...

OJK Dorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan Berikan Akses Pendanaan Pengelolaan Sampah

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 14 Juni 2024 18:05 WIB
OJK mendorong para PUJK untuk lebih banyak memberikan akses pendanaan atau pembiayaan untuk pengelolaan sampah.
OJK mendorong para PUJK untuk lebih banyak memberikan akses pendanaan atau pembiayaan untuk pengelolaan sampah.
A A A

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi (kiri) bersama Direktur Network&Services BNI Ronny Vennir (tengah) saat mendengarkan penjelasan dari pengelola sampah Organik dapur dengan maggot Tri Haryatno (kiri) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (14/6/2024). OJK mendorong para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk lebih banyak memberikan akses pendanaan atau pembiayaan untuk pengelolaan sampah baik dari hulu maupun hilir. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/foc.

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini