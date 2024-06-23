Suasana Pameran koleksi Venue Plataran Indonesia di Hutan Kota by Plataran, Senayan, Jakarta, Jumat (21/6/2024). Plataran Indonesia menggelar pameran dari koleksi-koleksi venue sebagai rangkaian dari acara Plataran Intimate Venue Collection. Acara ini digelar selama 3 hari, mulai tanggal 21-23 Juni 2024 di Hutan Kota By Plataran, Jakarta.

Pada hari pertama kegiatan Plataran Intimate Venue Collection, pengunjung disuguhkan pameran dari beberapa area venue yang ada di Hutan Kota by Plataran seperti Melati Fountain Garden Glass House, Manggo Corner, ruangan Indonesia Raya, Eco Deck, dan Langit Senayan.

Pernikahan luar ruang dengan konsep eco-friendly semakin populer di kalangan pasangan modern yang peduli terhadap lingkungan. Tren ini tidak hanya menawarkan keindahan alam sebagai latar belakang, tetapi juga berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Banyak pasangan yang semakin sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan ingin hari istimewa mereka mencerminkan nilai-nilai tersebut. Keindahan alam seperti taman, hutan, atau pantai menawarkan pemandangan alami yang indah tanpa perlu dekorasi berlebihan. Pernikahan di alam terbuka juga memberikan pengalaman yang unik dan berbeda.

Inilah cara indah dan bermakna untuk merayakan cinta sekaligus menjaga lingkungan. Dengan perencanaan yang tepat, hari istimewa Anda dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan memberikan kenangan tak terlupakan bagi kerabat, sahabat dan para tamu undangan yang hadir.

(Aldhi Chandra Setiawan)