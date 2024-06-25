...

Festival Pesona Danau Limboto Kabupaten Gorontalo

Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 25 Juni 2024 11:44 WIB
Sejumlah penari membawakan tarian kreasi daerah pada Festival Pesona Danau Limboto.
Sejumlah penari membawakan tarian kreasi daerah pada Festival Pesona Danau Limboto.
Sejumlah penari membawakan tarian kreasi daerah pada Festival Pesona Danau Limboto di Pentadio Resort, Kabupaten Gorontalo, Senin (24/6/2024). Festival Pesona Danau Limboto merupakan salah satu Kharisma Event Nusantara (KEN) tahun 2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menampilkan berbagai jenis kegiatan dengan konsep atraksi seni dan budaya diantaranya seni pertunjukan, fesyen, kuliner, olahraga dan permainan tradisional sebagai salah satu upaya pelestarian dan promosi Danau Limboto. ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin/aww.

(Adiwinata Solihin/ANTARA FOTO)

