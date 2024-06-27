...

Timnas Indonesia Piala AFF U-16 Menang Telak 6-1 Atas Timnas Laos U-16

Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 27 Juni 2024 22:10 WIB
Timnas Indonesia U-16 menang telak dengan skor 6-1.
Timnas Indonesia U-16 menang telak dengan skor 6-1.
Pesepak bola Timnas Indonesia Josh Holong Junior (kiri) berebut bola udara dengan pesepak bola Timnas Laos Sayyavath Vansavath (kelima kanan) pada pertandingan penyisihan grup A Piala AFF U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis (27/6/2024). Timnas Indonesia U-16 menang telak dengan skor 6-1.

 

Hasil ini memastikan Timnas Indonesia U-16 lolos ke semifinal Piala AFF U-16 2024. Sebab, Garuda Asia finis di puncak klasemen Grup A dengan poin sempurna, yakni 9 angka.

 

Sementara Laos U-16, mereka masih punya kans lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik. Tetapi, mereka harus menanti hasil laga dari grup lainnya.

(Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO)

