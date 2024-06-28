(Ki-Ka) Sutradara Nuya Susanto, Penulis Naskah Kristo Immanuel, Program Manager Indonesia Kaya Billy Gamaliel, Pemeran Teater Musikal Interaksi Alvin Lapian, Maisha Kanna, dan Nicho Benito, memberikan keterangan pers terkait pertunjukan teater musikal Interaksi di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Jakarta Movin bersama Tiga Dua Satu dan Indonesia Kaya menggelar teater musikal bertajuk Interaksi yang diadaptasi dari lirik lagu-lagu milik penyanyi solo Tulus. Teater Musikal Interaksi bakal berlangsung di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 16 - 18 Agustus 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)