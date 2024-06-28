...

Panggung Musikal Interaksi Adaptasi dari Lirik dan Lagu Tulus

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 13:25 WIB
Teater Musikal Interaksi bakal berlangsung di Graha Bhakti Budaya.
Teater Musikal Interaksi bakal berlangsung di Graha Bhakti Budaya.
Teater Musikal Interaksi bakal berlangsung di Graha Bhakti Budaya.
Teater Musikal Interaksi bakal berlangsung di Graha Bhakti Budaya.
A A A

(Ki-Ka) Sutradara Nuya Susanto, Penulis Naskah Kristo Immanuel, Program Manager Indonesia Kaya Billy Gamaliel, Pemeran Teater Musikal Interaksi Alvin Lapian, Maisha Kanna, dan Nicho Benito, memberikan keterangan pers terkait pertunjukan teater musikal Interaksi di Galeri Indonesia Kaya, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

 

Jakarta Movin bersama Tiga Dua Satu dan Indonesia Kaya menggelar teater musikal bertajuk Interaksi yang diadaptasi dari lirik lagu-lagu milik penyanyi solo Tulus. Teater Musikal Interaksi bakal berlangsung di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 16 - 18 Agustus 2024.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas

Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Peringatan HUT TNI ke-80 di Monas

Aksi Defile Pasukan Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Aksi Defile Pasukan Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Hadir di Jakarta, Guan Yin The Musical Angkat Pesan Welas Asih Universal

Hadir di Jakarta, Guan Yin The Musical Angkat Pesan Welas Asih Universal

BGN Diminta Evaluasi Ompreng MBG, Pastikan Sesuai Spesifikasi Stainless 304

BGN Diminta Evaluasi Ompreng MBG, Pastikan Sesuai Spesifikasi Stainless 304

Melihat Gladi Bersih HUT TNI ke-80 di Monas

Melihat Gladi Bersih HUT TNI ke-80 di Monas

Cari Berita Lain Di Sini