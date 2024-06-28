...

El Loco Gonzales Main Liga Tarkam di Serpong

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 07:23 WIB
El Loco Gonzales yang bermain untuk klub tarkam HBB Boy FC berebut bola dengan pesepak bola Zea Boj FC.
A A A

Mantan pesepak bola Timnas Indonesia Cristian Gonzales (El Loco Gonzales) yang bermain untuk klub tarkam HBB Boy FC berebut bola dengan pesepak bola Zea Boj FC pada laga Liga Tarkam Paku Jaya Cup 2024 di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/6/2024). Liga Tarkam yang memperebutkan hadiah Rp110 juta itu menjadi ajang adu gengsi para pemilik klub untuk menghadirkan pesepak bola nasional maupun pesepak bola asing yang bermain di liga Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Aksi Solidaritas untuk Venezuela di Depan Kedubes AS Jakarta

Aksi Solidaritas untuk Venezuela di Depan Kedubes AS Jakarta

Pasar Kombongan Tampil Lebih Modern Usai Revitalisasi Pemprov DKI

Pasar Kombongan Tampil Lebih Modern Usai Revitalisasi Pemprov DKI

Taman Gapura Muka Cakung, Ruang Hijau Baru di Kolong Tol Jakarta Timur

Taman Gapura Muka Cakung, Ruang Hijau Baru di Kolong Tol Jakarta Timur

Konsumsi BBM Selama Nataru Hanya Naik 0,9 Persen

Konsumsi BBM Selama Nataru Hanya Naik 0,9 Persen

Pengelola Desa Wisata Dapat Pembekalan Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

Pengelola Desa Wisata Dapat Pembekalan Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Konferensi Pers Pemberlakuan UU KUHP dan KUHAP

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Sidang Perdana Dakwaan Kasus Chromebook, Nadiem Makarim Hadir di Pengadilan

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Pengemudi Ojek Daring Hadiri Sidang Pembacaan Dakwaan Nadiem Makarim

Cari Berita Lain Di Sini