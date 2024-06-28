...

Eks Pemain Timnas Indonesia Bayu Gatra Main Liga Tarkam di Tangsel

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 28 Juni 2024 11:21 WIB
Pesepak bola Madura United yang juga eks pemain Timnas Indonesia Bayu Gatra saat bermain dalam Liga Tarkam.
Pesepak bola Madura United yang bermain di Liga 1 Indonesia yang juga eks pemain Timnas Indonesia Bayu Gatra (kiri) bermain untuk klub tarkam HBB Boy FC menggiring bola saat melawan Zea Boj FC pada laga Liga Tarkam Paku Jaya Cup 2024 di Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (27/6/2024). Liga Tarkam yang memperebutkan hadiah Rp110 juta itu menjadi ajang adu gengsi para pemilik klub untuk menghadirkan pesepak bola nasional maupun pesepak bola asing yang bermain di liga Indonesia. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

