...

Glen Samuel Kenalkan Karya Terbarunya 'Nona Manis'

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 02 Juli 2024 12:03 WIB
Glenn Samuel kembali memukau dunia musik dengan karya terbarunya yang berjudul Nona Manis.
Glenn Samuel kembali memukau dunia musik dengan karya terbarunya yang berjudul Nona Manis.
Glenn Samuel kembali memukau dunia musik dengan karya terbarunya yang berjudul Nona Manis.
Glenn Samuel kembali memukau dunia musik dengan karya terbarunya yang berjudul Nona Manis.
Glenn Samuel kembali memukau dunia musik dengan karya terbarunya yang berjudul Nona Manis.
A A A

Penyanyi Glenn Samuel saat menjadi narasumber dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (1/7/2024). Glenn Samuel kembali memukau dunia musik dengan karya terbarunya yang berjudul Nona Manis.

 

Lagu Nona Manis hadir dalam nuansa R&B yang kental. Pembuatannya terinspirasi dari perspektif seseorang yang mengagumi pasangan hidup yang sangat cantik dan manis. Lagu ini juga menggambarkan kekaguman terhadap kepribadian pasangan yang dianggap manis dan sempurna.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Cari Berita Lain Di Sini