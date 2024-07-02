Penyanyi Glenn Samuel saat menjadi narasumber dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (1/7/2024). Glenn Samuel kembali memukau dunia musik dengan karya terbarunya yang berjudul Nona Manis.

Lagu Nona Manis hadir dalam nuansa R&B yang kental. Pembuatannya terinspirasi dari perspektif seseorang yang mengagumi pasangan hidup yang sangat cantik dan manis. Lagu ini juga menggambarkan kekaguman terhadap kepribadian pasangan yang dianggap manis dan sempurna.

(Aldhi Chandra Setiawan)