Joanna Andrea saat menjadi narasumber dalam acara Guest Star Okezone TV, iNews Tower, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Setelah sukses berkolaborasi dengan seorang penyanyi asal Afrika (Feezy) pada bulan Januari 2024 yang lalu, Joanna Andrea kembali meluncurkan single terbaru beraliran pop alternatif berjudul Floor.

Lagu ini bercerita tentang perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sakit hati, perasaan dikhianati, ketika seseorang diperlakukan tidak adil, tidak dianggap, diremehkan, tidak dihargai. seperti layaknya 'floor' atau lantai yang diinjak-injak.

(Aldhi Chandra Setiawan)