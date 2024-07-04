...

Si Cantik Joanna Andrea Rilis Lagu Floor Bercerita tentang Perasaan Marah

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 04 Juli 2024 15:27 WIB
Joanna Andrea kembali meluncurkan single terbaru beraliran pop alternatif berjudul Floor.
Joanna Andrea kembali meluncurkan single terbaru beraliran pop alternatif berjudul Floor.
Joanna Andrea kembali meluncurkan single terbaru beraliran pop alternatif berjudul Floor.
Joanna Andrea kembali meluncurkan single terbaru beraliran pop alternatif berjudul Floor.
Joanna Andrea kembali meluncurkan single terbaru beraliran pop alternatif berjudul Floor.
A A A

Joanna Andrea saat menjadi narasumber dalam acara Guest Star Okezone TV, iNews Tower, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Setelah sukses berkolaborasi dengan seorang penyanyi asal Afrika (Feezy) pada bulan Januari 2024 yang lalu, Joanna Andrea kembali meluncurkan single terbaru beraliran pop alternatif berjudul Floor.

 

Lagu ini bercerita tentang perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan sakit hati, perasaan dikhianati, ketika seseorang diperlakukan tidak adil, tidak dianggap, diremehkan, tidak dihargai. seperti layaknya 'floor' atau lantai yang diinjak-injak.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini