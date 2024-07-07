...

Berburu Diskon Perlengkapan Luar Ruang di Indofest 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 07 Juli 2024 21:30 WIB
Pengunjung berburu diskon dalam pameran Indonesia Outdoor Festival Indofest 2024.
Pengunjung berburu diskon dalam pameran Indonesia Outdoor Festival Indofest 2024.
Pengunjung berburu diskon dalam pameran Indonesia Outdoor Festival Indofest 2024.
Pengunjung berburu diskon dalam pameran Indonesia Outdoor Festival Indofest 2024.
Pengunjung berburu diskon dalam pameran Indonesia Outdoor Festival Indofest 2024.
Pengunjung berburu diskon dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/7/2024). Pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2024 ini berlangsung selama 4 hari mulai mulai 4-7 Juli yang menawarkan perlengkapan kegiatan outdoor (luar ruangan) dari produk dalam dan luar negeri dengan harga diskon.

 

Indofest tahun ini mengangkat tema GEAR (Green, Equality, Action, Responsibility) di mana salah satu perhatiannya adalah keberlanjutan atau keberlangsungan lingkungan dengan mulai menumbuhkan kebiasaan sederhana yaitu your trash your responsibility hingga less waste (minim sampah).

(Aldhi Chandra Setiawan)

