Pengunjung berburu diskon dalam pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (7/7/2024). Pameran Indonesia Outdoor Festival (Indofest) 2024 ini berlangsung selama 4 hari mulai mulai 4-7 Juli yang menawarkan perlengkapan kegiatan outdoor (luar ruangan) dari produk dalam dan luar negeri dengan harga diskon.

Indofest tahun ini mengangkat tema GEAR (Green, Equality, Action, Responsibility) di mana salah satu perhatiannya adalah keberlanjutan atau keberlangsungan lingkungan dengan mulai menumbuhkan kebiasaan sederhana yaitu your trash your responsibility hingga less waste (minim sampah).

(Aldhi Chandra Setiawan)