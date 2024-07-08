...

Putuskan Solo Karir, Quincy Jordan Rilis Single Aku Tau

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 08 Juli 2024 20:51 WIB
Penyanyi Quincy Jordan saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (8/7/2024). Nama Quincy Jordan sudah tidak asing lagi di dunia musik Indonesia. Memulai karier sebagai vokalis Lalahuta pada tahun 2011. 

 

Setelah memutuskan untuk bersolo karier dan melalui penantian panjang, penyanyi pop Quincy Jordan akhirnya merilis debut single berjudul Aku Tau ciptaan Laleilmanino. Single ini berkisah tentang seorang pria yang berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan cinta dari wanita yang diidamkannya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

