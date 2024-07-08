Penyanyi Quincy Jordan saat menjadi bintang tamu dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (8/7/2024). Nama Quincy Jordan sudah tidak asing lagi di dunia musik Indonesia. Memulai karier sebagai vokalis Lalahuta pada tahun 2011.

Setelah memutuskan untuk bersolo karier dan melalui penantian panjang, penyanyi pop Quincy Jordan akhirnya merilis debut single berjudul Aku Tau ciptaan Laleilmanino. Single ini berkisah tentang seorang pria yang berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan cinta dari wanita yang diidamkannya.

(Aldhi Chandra Setiawan)