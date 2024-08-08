Sejumlah peserta melakukan Upacara pengibaran Bendera Merah Putih selama bulan Agustus 2024 di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (8/8/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari Bulan Kebangsaan yang diadakan setiap hari sepanjang bulan Agustus, di mana bendera Merah Putih dikibarkan dan peserta mengitari Bundaran HI.

Berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga komunitas-komunitas lokal, turut ambil bagian dalam upacara ini mereka berbaris dengan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah, serta membawa bendera Merah Putih dengan penuh kebanggaan.

(Arif Julianto/okezone)