iNews Media Group Gelar Pemimpin Daerah Awards 2024

Isra Triansyah, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 13:06 WIB
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan dalam acara penghargaan bergengsi Pemimpin Daerah Awards.
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo memberikan penghargaan kepada pemenang Pemimpin Daerah Awards 2024.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Bambang Soesatyo memberikan penghargaan kepada pemenang Pemimpin Daerah Awards 2024.
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan penghargaan kepada pemenang Pemimpin Daerah Awards 2024.
Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan penghargaan kepada pemenang Pemimpin Daerah Awards 2024.
Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan iNews Media Group memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar kepada wilayahnya. Penghargaan bergengsi ini digelar di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024) malam. Sebanyak 22 instansi pemerintah atau lembaga pemerintah mendapat predikat pemenang dalam tujuh kategori. Kategori-kategori itu meliputi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Percepatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Daerah, Kerja Sama Strategis, Inovasi Daerah, dan Pengembangan Pariwisata.

