Pemimpin Daerah Awards 2024 yang diselenggarakan iNews Media Group memberikan apresiasi kepada pemimpin daerah yang memberikan kontribusi besar kepada wilayahnya. Penghargaan bergengsi ini digelar di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024) malam. Sebanyak 22 instansi pemerintah atau lembaga pemerintah mendapat predikat pemenang dalam tujuh kategori. Kategori-kategori itu meliputi Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, Percepatan Pembangunan, Peningkatan Ekonomi Daerah, Kerja Sama Strategis, Inovasi Daerah, dan Pengembangan Pariwisata.

(Isra Triansyah)