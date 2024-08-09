Ajang penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 sukses digelar di Concert Hall, Lantai 14 iNews Tower, Jakarta pada Kamis (8/8/2024). Acara tersebut dimeriahkan duet maut Wika Salim dan Arlida Putri.

Kedua pedangdut ini sukses membawakan lagu berjudul Alololo Sayang milik Gilga Sahid dan Trio Macan, serta lagu Tatitut yang dipopulerkan Ayu Ting Ting.

Keduanya pun tampak anggun dengan menggunakan busana dengan nuansa wastra Nusantara. Arlida memakai kebaya dress modern dengan sentuhan kain tenun. Di kepalanya ada kembang goyang sebagai hiasan.

(Isra Triansyah)