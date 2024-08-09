...

Duet Wika Salim dan Arlida Putri Goyang Panggung Pemimpin Daerah Awards 2024

Isra Triansyah, Jurnalis · Jum'at 09 Agustus 2024 11:30 WIB
Ajang penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 dimeriahkan duet maut Wika Salim dan Arlida Putri.
Ajang penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2024 sukses digelar di  Concert Hall, Lantai 14 iNews Tower, Jakarta pada Kamis (8/8/2024). Acara tersebut dimeriahkan duet maut Wika Salim dan Arlida Putri.

 

Kedua pedangdut ini sukses membawakan lagu berjudul Alololo Sayang milik Gilga Sahid dan Trio Macan, serta lagu Tatitut yang dipopulerkan Ayu Ting Ting.

 

Keduanya pun tampak anggun dengan menggunakan busana dengan nuansa wastra Nusantara. Arlida memakai kebaya dress modern dengan sentuhan kain tenun. Di kepalanya ada kembang goyang sebagai hiasan.

(Isra Triansyah)

