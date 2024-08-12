...

MUFFEST+ 2024 Ditutup Karya Desainer Lokal

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 12 Agustus 2024 14:27 WIB
Sejumlah model tampil mengenakan busana karya desainer lokal.
Sejumlah model tampil mengenakan busana karya desainer lokal dalam hari terakhir peragaan busana MUFFEST+ 2024 di Jakarta, Minggu (11/8/2024) malam.

 

Gelaran Muslim Fashion Festival+ atau MUFFEST+ telah sukses berlangsung selama 4 hari mulai 8-11 Agustus 2024 yang diikuti sekitar 175 desainer.

 

Pada malam terakhir, MUFFEST+ 2024 ditutup dengan peragaan busana dari desainer lokal yakni Lisa Fitria X Lidya Agustin, MYMD by Deden Siswanto, Sofie, Syukriah Rusydi, Brilianto, Irmasari Joedawinata, Ivan Gunawan Prive, Rosie Rahmadi Homme dan Kursienkarzai.

(Aldhi Chandra Setiawan)

