Sejumlah model tampil mengenakan busana karya desainer lokal dalam hari terakhir peragaan busana MUFFEST+ 2024 di Jakarta, Minggu (11/8/2024) malam.

Gelaran Muslim Fashion Festival+ atau MUFFEST+ telah sukses berlangsung selama 4 hari mulai 8-11 Agustus 2024 yang diikuti sekitar 175 desainer.

Pada malam terakhir, MUFFEST+ 2024 ditutup dengan peragaan busana dari desainer lokal yakni Lisa Fitria X Lidya Agustin, MYMD by Deden Siswanto, Sofie, Syukriah Rusydi, Brilianto, Irmasari Joedawinata, Ivan Gunawan Prive, Rosie Rahmadi Homme dan Kursienkarzai.

(Aldhi Chandra Setiawan)