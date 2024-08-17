Dalam menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79, Artha Graha Peduli (AGP) menggelar upacara kemerdekaan di kawasan bisnis SCBD, Jakarta, Sabtu (17/8/2024). Dalam upacara tersebut, Inspektur Upacara, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri berpesan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan menuju Nusantara Baru Indonesia Baru.

“Kita harus mewujdukan visi misi Artha Graha Network yaitu menjadi agen-agen pembangunan ekonomi (economic agent development). Langkah ini sebagai bentuk dukungan menuju pembangunan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang,” Terangnya melalui keterangan tertulis.

(Heru Haryono)