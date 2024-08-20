...

Pembukaan Rapimnas Partai Golkar di JCC

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 20 Agustus 2024 13:35 WIB
artai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional Rapimnas tahun 2024.
Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita (tujuh kiri) bersama jajaran pengurus Partai Golkar foto bersama saat pembukaan rapimnas Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Selasa (20/8/2024). Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) tahun 2024 dengan agenda Penentuan dan Pengesahan Jadwal Munas XI Partai Golkar 2024 serta pengesahan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dan mengangkat Agus Gumiwang sebagai plt ketua umum yang akan dihadiri 38 DPD tingkat Provinsi, DPP Partai Golkar, dan Hasta Karya (Ormas yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

