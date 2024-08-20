...

Uji Coba Makan Gratis untuk Siapkan Generasi Emas

Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 20 Agustus 2024 15:14 WIB
Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SMPN 9 Cilegon.
Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SMPN 9 Cilegon.
A A A

Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SMPN 9 Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Selasa (20/8/2024). Pemerintah Kota Cilegon melakukan uji coba program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 23 sekolah tingkat SD dan SMP dari 19 hingga 23 Agustus 2024 dengan melibatkan 10.314 siswa sebagai upaya memenuhi asupan makanan bergizi sesuai standar kesehatan nasional serta mempersiapkan generasi emas Indonesia. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/nym.

(Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Menkeu Purbaya Hadiri Raker Komisi XI DPR Bahas Proyeksi Ekonomi

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Panggung Inklusif Disability Awareness 2025 Hadirkan Kreativitas Anak Disabilitas

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Suami Ira Puspadewi Kunjungi Rutan KPK Jelang Pembebasan

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Bazaar UMKM MNC Fest 2025 Sajikan Ragam Kuliner Nusantara

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

Kadin Umumkan Jadwal Rapimnas 1 - 2 Desember

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

MA Tegaskan Putusan Kasus Mario Dandy Tetap Berlaku

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Langkah Strategis Dorong Penguatan Pasar Modal

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Enam Pameran Besar Digelar Bersamaan dalam Homelife Indonesia Series 2025

Cari Berita Lain Di Sini