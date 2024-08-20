Siswa menyantap makanan saat mengikuti uji coba makan bergizi gratis di SMPN 9 Cilegon, Kota Cilegon, Banten, Selasa (20/8/2024). Pemerintah Kota Cilegon melakukan uji coba program makan bergizi gratis yang dilaksanakan di 23 sekolah tingkat SD dan SMP dari 19 hingga 23 Agustus 2024 dengan melibatkan 10.314 siswa sebagai upaya memenuhi asupan makanan bergizi sesuai standar kesehatan nasional serta mempersiapkan generasi emas Indonesia. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/nym.

(Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO)