Mendagri Tito Karnavian melantik Safrizal ZA sebagai Pj Gubernur Aceh di Jakarta, Kamis (22/8/2024). sebelumnya Safrizal menjabat sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung.

Tito berpesan kepada Safrizal yang baru saja dilantik mengoptimalkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut mendatang yang akan dimulai dakam beberapa minggu kedepan.

Tak hanya penyelenggraan PON XXI Aceh-Sumut, Safrizal yang meniti karir dari bawah menjabat sebagai Lurah Kota Lhokseeumawe diminta Mendagri Tito agar penyelenggaan Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung aman dan damai.

(Heru Haryono)