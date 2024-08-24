...

Mendagri Tito Karnavian Lantik Eks Lurah Kota Lhokseumawe Menjadi Pj Gubernur Aceh

Heru Haryono, Jurnalis · Sabtu 24 Agustus 2024 18:48 WIB
Mendagri Tito Karnavian melantik Safrizal ZA sebagai Pj Gubernur Aceh di Jakarta, Kamis (22/8/2024). sebelumnya Safrizal menjabat sebagai Pj Gubernur Bangka Belitung.

 

Tito berpesan kepada Safrizal yang baru saja dilantik mengoptimalkan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut mendatang yang akan dimulai dakam beberapa minggu kedepan.

 

Tak hanya penyelenggraan PON XXI Aceh-Sumut, Safrizal yang meniti karir dari bawah menjabat sebagai Lurah Kota Lhokseeumawe diminta Mendagri Tito agar penyelenggaan Pilkada serentak 2024 dapat berlangsung aman dan damai.

(Heru Haryono)

