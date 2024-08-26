Bakal Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany (kiri) didampingi bakal Calon Wakil Gubernur Ade Sumardi (kanan) memberikan pidato politiknya saat Deklarasi dan penyerahan surat keputusan (SK) dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Indonesia Convention Exibition (ICE), Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (25/8/2024).

Airin yang merupakan kader Partai Golkar nekat maju meski tak mengantongi rekomendasi DPP Golkar yang tetap memilih bersama pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM menjagokan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung oleh 10 partai politik untuk maju di Pilgub Banten 2024.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan, kepastian itu diperoleh usai dia dan Airin nenemui Ketua Umum Partai Beringin Bahlil Lahadalia kemarin malam.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)