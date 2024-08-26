Pesepak bola Timnas Indonesia U-17 Evandra Florasta (ketiga kiri) berselebrasi bersama rekan setimnya Mochammad Mierza Firjatullah (kiri), Muhammad Aldyansyah Taher (kedua kiri), Zahaby Gholy (ketiga kanan), Daniel Alfrido (kedua kanan) dan Lucas Lee (kanan) usai mencetak gol ke gawang Timnas India U-17 saat pertandingan persahabatan internasional di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024). Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Timnas India U-17 dengan skor 3-1. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU

