...

Lawan India, Timnas Indonesia U-17 Menang 3-1

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 26 Agustus 2024 07:58 WIB
Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Timnas India U-17 dengan skor 3-1.
Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Timnas India U-17 dengan skor 3-1.
A A A

Pesepak bola Timnas Indonesia U-17 Evandra Florasta (ketiga kiri) berselebrasi bersama rekan setimnya Mochammad Mierza Firjatullah (kiri), Muhammad Aldyansyah Taher (kedua kiri), Zahaby Gholy (ketiga kanan), Daniel Alfrido (kedua kanan) dan Lucas Lee (kanan) usai mencetak gol ke gawang Timnas India U-17 saat pertandingan persahabatan internasional di Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar, Bali, Minggu (25/8/2024). Timnas Indonesia U-17 mengalahkan Timnas India U-17 dengan skor 3-1. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

Jenazah Aktor Senior Epy Kusnandar Tiba di Rumah Duka

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

PBNU Gelar Konferensi Pers, Gus Yahya Klarifikasi Status Kepemimpinannya

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

51 Pasangan Ikuti Nikah Massal Gratis di Masjid Istiqlal

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

PB POBSI Cari Bibit Unggul Atlet Biliar Kalangan Pelajar, Siapkan Bertanding Kelas Dunia

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

Ribuan Peserta Hadiri Reuni Akbar 212 di Monas

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

KPK Periksa Ridwan Kamil Enam Jam Sebagai Saksi Kasus Iklan Bank BJB

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Menteri Keuangan Purbaya Bahas Strategi Ekonomi 2026 di Rapimnas Kadin

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Hary Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2025

Cari Berita Lain Di Sini