Restu Doa Ibu, Ridwan Kamil-Suswono Daftar Pilgub Jakarta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 15:21 WIB
Bakal pasangan calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK)-Suswono tiba di KPU Jakarta, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024). Sebelum menuju ke KPU Jakarta, Pria yang akrab disapa Bang RK ini pun mengaku telah meminta restu kepada sang ibu, Tjutju Sukaesih sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.

 

"Saya sudah mohon doa restu dari ibu, beliau memang dari awal mendoakan, memberikan nasihat-nasihat, selalu tawakal," kata RK. Kendati demikian, RK pun berharao bisa diberi kelancaran dalam proses pendaftaran tersebut. "Tentunya dalam prosesnya kita berharap diberikan kelancaran," ucapnya.

(Arif Julianto/okezone)

