Pekerja sedang menyelesaikan pembuatan perahu bidar tradisional dalam rangka Festival Perahu Bidar Tradisional di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang, Rabu (28/8/2024). Pembuatan perahu bidar ini bagian dari kegiatan yang akan memamerkan dan workshop perahu dan kapal tradisional. Kegiatan Festival Perahu Bidar Tradisional ini akan berlangsung selama tiga hari 29-31 Agustus 2024 diisi dengan berbagai kegiatan seperti pameran ekonomi kreatif, UMKM, dan kuliner, berbgai lomba, worksop, dan ditutup dengan lomba bidar dan perahu hias.

(Mushaful Imam)