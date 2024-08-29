...

Potret Pembuatan Perahu Bidar Tradisional di Palembang

Mushaful Imam, Jurnalis · Kamis 29 Agustus 2024 13:15 WIB
Pekerja sedang menyelesaikan pembuatan perahu bidar tradisional.
Pekerja sedang menyelesaikan pembuatan perahu bidar tradisional.
Pekerja sedang menyelesaikan pembuatan perahu bidar tradisional.
Pekerja sedang menyelesaikan pembuatan perahu bidar tradisional dalam rangka Festival Perahu Bidar Tradisional di pelataran Benteng Kuto Besak Palembang, Rabu (28/8/2024). Pembuatan perahu bidar ini bagian dari kegiatan yang akan memamerkan dan workshop perahu dan kapal tradisional. Kegiatan Festival Perahu Bidar Tradisional ini akan berlangsung selama tiga hari 29-31 Agustus 2024 diisi dengan berbagai kegiatan seperti pameran ekonomi kreatif, UMKM, dan kuliner, berbgai lomba, worksop, dan ditutup dengan lomba bidar dan perahu hias. 

(Mushaful Imam)

