Ini Tanggapan Anies Usai Gagal Maju di Pilkada Jakarta

MPI, Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 13:43 WIB
nies Rasyid Baswedan menyebutkan, tak majunya dia untuk diusung di Pilkada Jakarta merupakan hal terbaik.
Jakarta-Anies Rasyid Baswedan menyebutkan, tak majunya dia untuk diusung di Pilkada Jakarta merupakan hal terbaik. Dia hanya menikmati prosesnya sebagai suatu perjalanan spriritual.

 

"Saya ini menjalani ini semua itu sebagai satu perjalanan spiritual yang dinikmati, disyukuri apapun outcomenya, itu pasti Allah berikan yang terbaik," ujar Anies pada wartawan, Jumat (30/8/2024).

 

Menurutnya, dia enggan berkomentar tentang hal lainnya, seperti benar tidaknya untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Termasuk, ada tidaknya pesan yang bakal disampaikan pada PDIP.

 

"Jadi, ketika kemudian hasil yang kita saksikan seperti sekarang, ya saya yakin ini pasti yang terbaik," tuturnya.

 

Anies hanya menyampaikan pesan pada semua warga yang mendukungnya untuk maju di Pilkada Jakarta, untuk sama-sama menjaga suasana demokrasi. Saling menghormati dan menghargai suasana teduh dan tenang sehingga demokrasi berujung pada manfaat untuk rakyat.

(MPI)

