Harvey Moeis Jalani Sidang Lanjutan Kasus Dugaan Korupsi Timah yang Merugikan Negara Rp300 Triliun

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 02 September 2024 15:47 WIB
Harvey Moeis jalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor.
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah Harvey Moeis (tengah) mengikuti sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (2/9/2024). Sidang kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah yang merugikan negara mencapai Rp300 triliun tersebut beragendakan pemeriksaan lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Deden Hidayat, Musda Ansori, Afif Rinaldi, Doni Indra, dan satu saksi Ikwan Azwardi dilakukan secara daring. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/Spt.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

