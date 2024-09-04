...

Momen Paus Fransiskus Salami Anak-anak Setibanya di Gereja Katedral

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 04 September 2024 18:33 WIB
Paus Fransiskus menyalami anak-anak setibanya di Gereja Katedral.
Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus akhirnya tiba di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Paus juga menyapa dan menghampiri anak-anak pemain angklung Anak-anak itupun meneriaki viva il papa yang artinya adalah panjang umur bagi Paus atau long live the Pope dalam bahasa Inggris. 

 

Paus Fransiskus akan berkunjung ke beberapa tempat seperti Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga Kantor KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) hingga memimpin misa di Stadion GBK. 

(Arif Julianto/okezone)

