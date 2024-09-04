Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus akhirnya tiba di Gereja Katedral, Jakarta, Rabu (4/9/2024). Paus juga menyapa dan menghampiri anak-anak pemain angklung Anak-anak itupun meneriaki viva il papa yang artinya adalah panjang umur bagi Paus atau long live the Pope dalam bahasa Inggris.

Paus Fransiskus akan berkunjung ke beberapa tempat seperti Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga Kantor KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) hingga memimpin misa di Stadion GBK.

(Arif Julianto/okezone)