...

Atlet Senam Kriscahyani Kurniawan Raih Medali Emas PON Aceh-Sumut

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 07 September 2024 17:09 WIB
Krischayani Kurniawan meraih medali emas dengan nilai 18,650.
Krischayani Kurniawan meraih medali emas dengan nilai 18,650.
A A A

Pesenam DKI Jakarta Kriscahyani Kurniawan menggigit medalinya saat upacara penganugerahan medali pada final senam aerobik perorangan putri PON XXI Aceh-Sumut di Gedung Serbaguna Dispora Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (7/9/2024). Krischayani Kurniawan meraih medali emas dengan nilai 18,650, medali perak diraih pesenam Jawa Timur Della Rose Ananda Purbowo dengan nilai 18,450 dan pesenam DI Yogyakarta Elmalia Virdania Putri mendapatkan medali perunggu dengan nilai 17,800. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Hak Cipta

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Hak Cipta

Darurat Sampah Tangsel, Tumpukan Sampah di Bawah Flyover Ciputat Ditutup Terpal

Darurat Sampah Tangsel, Tumpukan Sampah di Bawah Flyover Ciputat Ditutup Terpal

Didukung TNI dan BNPB, Indonesia CARE dan Mitra Berangkatkan 3 Ton Bantuan ke Aceh

Didukung TNI dan BNPB, Indonesia CARE dan Mitra Berangkatkan 3 Ton Bantuan ke Aceh

Gotong Royong Kemanusiaan, YSKA dan KADIN Jakarta Timur Kirim Logistik ke Sumatera

Gotong Royong Kemanusiaan, YSKA dan KADIN Jakarta Timur Kirim Logistik ke Sumatera

Krisis Sampah, Tumpukan Sampah Penuhi Jalanan Tangerang Selatan

Krisis Sampah, Tumpukan Sampah Penuhi Jalanan Tangerang Selatan

KPK Periksa Kembali Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Periksa Kembali Mantan Menteri Agama Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Kolaborasi TMMIN - PMI Bantu Percepatan Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Kolaborasi TMMIN - PMI Bantu Percepatan Pemulihan Korban Bencana Sumatra

Cari Berita Lain Di Sini