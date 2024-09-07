Pesenam DKI Jakarta Kriscahyani Kurniawan menggigit medalinya saat upacara penganugerahan medali pada final senam aerobik perorangan putri PON XXI Aceh-Sumut di Gedung Serbaguna Dispora Sumatera Utara, Deli Serdang, Sabtu (7/9/2024). Krischayani Kurniawan meraih medali emas dengan nilai 18,650, medali perak diraih pesenam Jawa Timur Della Rose Ananda Purbowo dengan nilai 18,450 dan pesenam DI Yogyakarta Elmalia Virdania Putri mendapatkan medali perunggu dengan nilai 17,800. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)