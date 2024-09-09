...

Api Abadi PON Aceh-Sumut Bersumber dari Gunung Merapi Jabai

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 09 September 2024 14:13 WIB
Peserta mengibarkan bendera Merah Putih di samping tungku api .
Peserta mengibarkan bendera Merah Putih di samping tungku api .
Peserta mengibarkan bendera Merah Putih di samping tungku api abadi saat mengiringi kirab api PON XXI menuju Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara, Senin (9/9/2024). Api abadi PON XXI Aceh-Sumut yang bersumber dari Gunung Merapi Jaboi, Aceh tersebut tiba di Kota Medan yang selanjutnya akan diarak menuju Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang untuk upacara pembukaan PON XXI Aceh-Sumut pada 9 September 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

Peduli Sumatera, Global Prestasi School Serahkan Donasi via MNC Peduli

Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2025 Digelar di Monas, 146.701 Personel Diterjunkan

RPM Jatiwaringin Jadi Solusi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tangerang Raya

Dua Pejabat Kejari HSU Tiba di Gedung KPK Usai Terjaring OTT

Diskusi Nagara Institute - AFU, Pakar Ingatkan Tantangan Keuangan BUMN dan Danantara

Asosiasi Pendukung Event Resmi Dilantik, Siap Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah

Partisipasi Donasi Pelanggan Perkuat Program Pencegahan Kanker

Pengalaman Wedding Tasting Romantis untuk Awal Pernikahan

