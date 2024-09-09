Peserta mengibarkan bendera Merah Putih di samping tungku api abadi saat mengiringi kirab api PON XXI menuju Kantor Wali Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara, Senin (9/9/2024). Api abadi PON XXI Aceh-Sumut yang bersumber dari Gunung Merapi Jaboi, Aceh tersebut tiba di Kota Medan yang selanjutnya akan diarak menuju Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang untuk upacara pembukaan PON XXI Aceh-Sumut pada 9 September 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)