Marc Marquez dari tim Gresini Ducati mengukir kemenangan gemilang dalam MotoGP San Marino 2024 yang berlangsung di Sirkuit Misano, Santa Monica-Cella, Italia pada Minggu malam (8/9/2024) WIB. Dengan julukan "The Baby Alien," Marquez mengungguli Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini untuk meraih posisi teratas di podium.



Balapan ini menjadi kemenangan kedua Marquez di musim MotoGP 2024. Sebelumnya, dua pembalap dari tim Repsol Honda, Joan Mir dan Luca Marini, terpaksa absen dari balapan karena masalah kesehatan, sehingga tim tersebut tidak memiliki perwakilan di sirkuit kali ini.



Sejak awal balapan, pertarungan sengit terlihat di antara para pembalap. Marquez langsung menunjukkan aksinya dengan mengincar posisi terdepan, meskipun Francesco Bagnaia sempat memimpin di awal balapan. Di belakang Bagnaia, Franco Morbidelli dan Jorge Martin juga berusaha keras untuk mengejar.



Cuaca menjadi faktor penting saat hujan deras mengguyur Sirkuit Misano pada lap ketujuh, memaksa Jorge Martin untuk masuk ke pitstop. Dengan kondisi tersebut, Bagnaia masih memimpin sementara Brad Binder dan Marquez berada di belakangnya.



Namun, pada tikungan ke-15, Marquez berhasil menyalip Binder dan Bagnaia. Setelah itu, Marquez memperlihatkan kecepatan superiornya dan mulai menjauh dari kedua rivalnya. Memasuki lap ke-18, Bagnaia berusaha mengejar Marquez, namun selisih 0,6 detik tidak cukup untuk mengatasi dominasi Marquez.



Marquez akhirnya mengamankan kemenangan dalam balapan yang penuh drama ini, menegaskan posisinya sebagai salah satu pembalap unggulan di musim ini dengan kemenangan keduanya di MotoGP 2024.

