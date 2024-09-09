Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) memberikan potongan tumpeng kepada Dirut InJourney Airports Faik Fahmi (tengah) disaksikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kiri) pada Peresmian InJourney Airports di gedung Sarinah, Jakarta, Senin (9/9/2024). PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II resmi bergabung atau merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) yang akan menjadi bentuk penguatan ekosistem pengelolaan bandara di Indonesia dan melayani 37 bandara di Indonesia dengan satu sistem yang sama. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)