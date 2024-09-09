...

PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II Resmi Merger Menjadi PT Angkasa Pura Indonesia

Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 09 September 2024 20:27 WIB
PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II resmi bergabung atau merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia InJourney Airports .
PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II resmi bergabung atau merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia InJourney Airports .
A A A

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) memberikan potongan tumpeng kepada Dirut InJourney Airports Faik Fahmi (tengah) disaksikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (kiri) pada Peresmian InJourney Airports di gedung Sarinah, Jakarta, Senin (9/9/2024). PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II resmi bergabung atau merger menjadi PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) yang akan menjadi bentuk penguatan ekosistem pengelolaan bandara di Indonesia dan melayani 37 bandara di Indonesia dengan satu sistem yang sama. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/Spt.

(Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Suasana Sidang Tatap Muka Ammar Zoni Terkait Kasus Narkoba

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Aksi Teatrikal Soroti Ancaman Deforestasi PSN di Merauke

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Kinerja APBN November 2025 Catat Defisit Rp560,3 Triliun

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Cuaca Buruk, Hujan Deras Guyur Jabodetabek

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Laporan 25 Hits of 2025, Grab Soroti Perubahan Perilaku Konsumen

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Forum Edukasi Kesehatan Gusi di IHF 2025

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Restitusi Rp247 M Dipersoalkan, Ahli Sebut CMNP Terancam Penalti Pajak

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Petugas Percantik Bundaran HI dengan Ornamen Natal

Cari Berita Lain Di Sini