Pemain Bintang Timnas Australia Latihan Bareng dengan Timnas Amputasi Indonesia di Lebak Bulus

Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 09 September 2024 13:04 WIB
Bintang sepak bola nasional Australia Joshua Kennedy menggiring bola dibayangi pesepak bola Timnas Amputasi Ilham Zamzami.
Bintang sepak bola nasional Australia Gema Simon tengah menggiring bola dibayangi pesepak bola Timnas Amputasi Agung Rizky.
Bintang sepak bola nasional Australia Gema Simon (tengah) menggiring bola dibayangi pesepak bola Timnas Amputasi Agung Rizky (kiri) dan Lukiyono (kanan) saat mengunjungi pemusatan latihan Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia di Lapangan Pamentas, Lebak Bulus, Jakarta, Senin (9/9/2024). Kedutaan Besar Australia bersama dua bintang sepak bola Australia Joshua Kennedy dan Gema Simon mengadakan pelatihan serta diskusi sepak bola guna memberikan dukungan kepada Timnas Amputasi Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia Sepak Bola Amputasi 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)

