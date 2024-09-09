Bintang sepak bola nasional Australia Gema Simon (tengah) menggiring bola dibayangi pesepak bola Timnas Amputasi Agung Rizky (kiri) dan Lukiyono (kanan) saat mengunjungi pemusatan latihan Tim Nasional Sepak Bola Amputasi Indonesia di Lapangan Pamentas, Lebak Bulus, Jakarta, Senin (9/9/2024). Kedutaan Besar Australia bersama dua bintang sepak bola Australia Joshua Kennedy dan Gema Simon mengadakan pelatihan serta diskusi sepak bola guna memberikan dukungan kepada Timnas Amputasi Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia Sepak Bola Amputasi 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

(Sulthony Hasanuddin/ANTARA FOTO)