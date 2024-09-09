...

Timnas Australia Gelar Latihan Ditutup dengan Tirai Hitam

Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 09 September 2024 20:17 WIB
A A A

Sejumlah pesepak bola Timnas Australia melakukan pemanasan sebelum latihan resmi jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam laga kedua Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024). Latihan Timnas Australia ditutup dengan tirai hitam dam mereka diperkuat 24 pesepak bola terbaiknya dalam laga melawan Indonesia pada Selasa (10/9) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/app/Spt.

(Hafidz Mubarak A./ANTARA FOTO)

