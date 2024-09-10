Sejumlah pesepak bola timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi timnas Australia pada putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).



Skuad Garuda menjalani latihan terakhir jelang menghadapi Socceroos, julukan timnas Australia.



Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (10/9/2024) malam kickoff pukul 19.00 WIB. Laga ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

(Aldhi Chandra Setiawan)