Matangkan Latihan, Timnas Indonesia Makin Pede Hadapi Australia

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 10 September 2024 00:05 WIB
Sejumlah pesepak bola timnas Indonesia menjalani latihan jelang menghadapi timnas Australia pada putaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).


Skuad Garuda menjalani latihan terakhir jelang menghadapi Socceroos, julukan timnas Australia.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (10/9/2024) malam kickoff pukul 19.00 WIB. Laga ini merupakan laga kedua Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

(Aldhi Chandra Setiawan)

