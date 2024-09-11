Sejumlah kendaraan terjebak kemacetan di Tol Jakarta-Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Rabu (11/9/2024). Menurut PT Jasa Marga (Persero) melalui Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Tol Jakarta-Tangerang dikarenakan pihaknya tengah melakukan pemeliharaan perkerasan jalan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan tol dan pemeliharaan tersebut akan berlangsung hingga Minggu, 15 September 2024. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

(Galih Pradipta/ Antara Foto)