Pelari Jabar Rikki Marthin Simbolon Raih Emas PON Aceh-Sumut

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 12 September 2024 21:55 WIB
Pelari Jawa Barat Rikki Marthin L Simbolon berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 14 menit 35,66 detik.
Pelari Jawa Barat Rikki Marthin L Simbolon (kiri) memacu kecepatan pada final nomor lari 5.000 meter putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Stadion Madya Atletik Sumut Sport Centre, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (12/9/2024). Pelari Jawa Barat Rikki Marthin L Simbolon berhasil meraih medali emas dengan catatan waktu 14 menit 35,66 detik, medali perak diraih pelari Sumatera Utara Daniel Simanjuntak dengan catatan waktu 14 Menit 42,15 detik, sedangan medali perunggu diraih pelari Bangka Belitung Robi Syianturi dengan catatan waktu 15 menit 02,02 detik. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/rwa.

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

