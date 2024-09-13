Grup band ILIR7 saat menjadi narasumber acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (10/9/2024). Grup band ILIR7 mewarnai industri musik Indonesia. Grup yang beranggotakan Ave (Vokal), Vic (Bass), Zinx (Gitar) dan Richie (Drum) ini baru saja merilis single terbaru mereka bertajuk Asal Kau Setia.



Lagu ini menceritakan pasangan yang berubah dan sudah tidak seperti biasanya. Tidak mesra lagi seperti dulu. Jadi lagu ini ingin merayu, asal kamu kembali lagi seperti dulu, asal kamu setia lagi seperti dulu.

(Aldhi Chandra Setiawan)