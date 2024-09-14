...

Pembangunan JPO Bernuansa Modern di Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 14 September 2024 09:04 WIB
Pekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang JPO di Jalan Dewi Sartika.
Pekerja menyelesaikan pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Jumat (13/9/024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun empat jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan konsep bernuansa modern salah satunya di Jalan Dewi Sartika untuk membantu dan memberikan keamanan para penyeberang jalan serta mengurai kemacetan. Nantinya, JPO ini menghubungkan Pusat Grosir Cililitan dan Jalan Raya Condet.


Pembangunan tiga JPO lainnya yaitu di Jalan K.H Mas Mansyur, Jalan Danau Sunter Barat dan Jalan Pondok Gede Raya yang ditargetkan semua rampung pada November 2024 dalam mewujudkan visi Jakarta menuju kota global.

(Aldhi Chandra Setiawan)

