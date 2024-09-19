...

Rikki Marthin Simbolon Raih Emas Marathon PON Aceh-Sumut

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 19 September 2024 14:20 WIB
Rikki Marthin Luther Simbolon meraih medali emas dengan catatan waktu 2 jam 26 menit 27 detik.
Atlet Jawa Barat Rikki Marthin Luther Simbolon (kedua kiri) berpose usai upacara penganugerahan medali nomor lari marathon 42 kilometer putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 di Stadion Madya Atletik Sumur Sport, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (19/9/2024). Rikki Marthin Luther Simbolon meraih medali emas dengan catatan waktu 2 jam 26 menit 27 detik, medali perak diraih atlet Sumatera Utara Daniel Simanjuntak dengan catatan waktu 2 jam 30 menit 46 detik dan atlet Jawa Barat Betmen Manurung meraih medali perunggu dengan catatan waktu 2 jam 31 menit 54 detik. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/rwa.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

