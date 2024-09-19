...

Selama MotoGP Mandalika Bandara Lombok Buka 24 Jam

Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 19 September 2024 16:59 WIB
Sejumlah penumpang tiba di terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok.
Sejumlah penumpang tiba di terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok.
Sejumlah penumpang tiba di terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (19/9/2024). PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang (KC) Bandara Lombok menyebutkan Bandara Lombok yang sebelumnya hanya beroperasi 15 jam beroperasi kini beroperasi 24 jam mulai 15 September hingga 1 Oktober 2024 untuk mengakomodir permintaan penerbangan tambahan atau extra flight dari pihak maskapai selama periode penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)

Wisata Berkuda Jadi Daya Tarik Pengunjung Hutan Pinus Malino

Pengunjung Taman Margasatwa Ragunan Tembus 68.000 saat Puncak Libur Nataru

Kampanye Keselamatan Pelayaran, PIS Serahkan 750 Life Vest kepada Nelayan Manado

Kasus Dugaan Akses Ilegal Sekuritas Mandek, Korban Merasa Diabaikan

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

