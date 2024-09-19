Sejumlah penumpang tiba di terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok di Praya, Lombok Tengah, NTB, Kamis (19/9/2024). PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang (KC) Bandara Lombok menyebutkan Bandara Lombok yang sebelumnya hanya beroperasi 15 jam beroperasi kini beroperasi 24 jam mulai 15 September hingga 1 Oktober 2024 untuk mengakomodir permintaan penerbangan tambahan atau extra flight dari pihak maskapai selama periode penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/YU

(Ahmad Subaidi/ANTARA FOTO)