Anggota Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) CBT Tadu Sangia mendampingi pengunjung untuk melihat Pantai Kampa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/9/2024). Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) CBT Tadu Sangia yang didampingi Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memaksimalkan Pantai Kampa Desa Dete untuk destinasi ekowisata unggulan dengan menampilkan keindahan alam, pasir putih serta sejarahnya. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)