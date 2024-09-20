...

Destinasi Wisata Unggulan Pantai Kampa Wakatobi

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 20 September 2024 12:53 WIB
Pengunjung menaiki perahu di Pantai Kampa, Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi.
Anggota Kelompok sadar wisata Pokdarwis CBT Tadu Sangia mendampingi pengunjung untuk melihat Pantai Kampa.
Anggota Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) CBT Tadu Sangia mendampingi pengunjung untuk melihat Pantai Kampa di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/9/2024). Kelompok sadar wisata (Pokdarwis) CBT Tadu Sangia yang didampingi Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) memaksimalkan Pantai Kampa Desa Dete untuk destinasi ekowisata unggulan dengan menampilkan keindahan alam, pasir putih serta sejarahnya. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

