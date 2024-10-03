...

Cawagub Suswono Blusukan ke Gang Sempit Tanah Abang

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 03 Oktober 2024 16:25 WIB
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni sarapan nasi uduk.
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni berdialog dengan warga.
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni berdialog dengan warga.
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni sarapan nasi uduk.
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni foto bersama dengan warga.
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni sarapan nasi uduk saat safari politik ke Gang Said, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kamis (3/10/2024). Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono menyantap sarapan nasi uduk khas Betawi Mpok Mila jelang blusukan di kawasan Tanah Abang.

 

Suswono terlihat tiba bersama istrinya Mieke Wahyuni dan langsung juga disambut Juru Bicara Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Angkie Yudistia. Setelah sarapan, Suswono tak lupa menyapa warga sekitar sekaligus menyerap aspirasi mereka.

(Aldhi Chandra Setiawan)

