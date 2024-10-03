Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni sarapan nasi uduk saat safari politik ke Gang Said, Kebon Kacang, Tanah Abang, Kamis (3/10/2024). Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono menyantap sarapan nasi uduk khas Betawi Mpok Mila jelang blusukan di kawasan Tanah Abang.

Suswono terlihat tiba bersama istrinya Mieke Wahyuni dan langsung juga disambut Juru Bicara Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Angkie Yudistia. Setelah sarapan, Suswono tak lupa menyapa warga sekitar sekaligus menyerap aspirasi mereka.

(Aldhi Chandra Setiawan)