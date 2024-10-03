Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni saat blusukan ke Pasar Jatibaru, Tanah Abang, Kamis (3/10/2024). Dalam blusukannya, Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono menyerap sejumlah aspirasi para pedagang. Mereka mengeluhkan karena keberadaan jembatan penyebrangan yang langsung mengarah ke bagian depan Pasar Tanah Abang. Hal itu membuat beberapa orang dari stasiun tidak melewati toko-toko di bagian belakang pasar. Suswono tampak mendengarkan keluhan dari pedagang itu. Ia berjanji akan mencari solusi atas kekhawatiran warga.

(Aldhi Chandra Setiawan)