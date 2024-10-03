...

Suswono dan Istri Blusukan ke Pasar Jatibaru Tanah Abang

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 03 Oktober 2024 16:45 WIB
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni saat blusukan ke Pasar Jatibaru.
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni saat blusukan ke Pasar Jatibaru.
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni saat blusukan ke Pasar Jatibaru.
Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni saat blusukan ke Pasar Jatibaru.
A A A

Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono dan istri Mieke Wahyuni saat blusukan ke Pasar Jatibaru, Tanah Abang, Kamis (3/10/2024). Dalam blusukannya, Cawagub Jakarta nomor urut 1 Suswono menyerap sejumlah aspirasi para pedagang. Mereka mengeluhkan karena keberadaan jembatan penyebrangan yang langsung mengarah ke bagian depan Pasar Tanah Abang. Hal itu membuat beberapa orang dari stasiun tidak melewati toko-toko di bagian belakang pasar. Suswono tampak mendengarkan keluhan dari pedagang itu. Ia berjanji akan mencari solusi atas kekhawatiran warga.

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

Kolaborasi Pemerintah Percepat Pembangunan Fisik dan Operasional Kopdes Merah Putih

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

JIF Summit 2025: Langkah Strategis DKI Jakarta Menjadi Top Global City pada 2030

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani Dituntut 11 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan dan TPPU

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

BPKH Selenggarakan ISEF ke-7: Memperkuat Tata Kelola dan Investasi Keuangan Haji Global

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Pameran Wisata Makau di Jakarta, SJM Resorts Tawarkan Petualangan Wisata dan Kuliner

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Cari Berita Lain Di Sini