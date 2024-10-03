...

Ini Harapan Hary Tanoesoedibjo untuk Ketum FFI yang Baru

Aziz Indra, Jurnalis · Kamis 03 Oktober 2024 15:09 WIB
Hary Tanoesoedibjo berpidato dalam KLB FFI 2024.
Ketum PSSI Erick Thohir berpidato dalam KLB FFI 2024.
Eks Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo bersama Ketum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo.
Eks Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo bersama Ketum PSSI Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo, Ketum FFI yang baru Michael Victor Sianipar dan Atta Halilintar.
JAKARTA - Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Hary Tanoesoedibjo mempunyai harapan besar untuk penerusnya. Hary berharap, ketua umum baru nantinya bisa membawa suksesi olahraga futsal Indonesia lebih baik. 

 

FFI menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) bertajuk 'Extraordinary Congress 2024'. Acara ini berlangsung di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat pada 2 - 4 Oktober 2024.

 

Acara ini digelar untuk mencari serta meresmikan ketua umum FFI periode 2024-2028. Pada kongres hari kedua, Hary hadir bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo. 

 

Hary menyampaikan harapannya untuk ketua umum baru yang nantinya terpilih. Pimpinan tertinggi MNC Group itu berharap, ketua umum baru bisa melanjutkan suksesi FFI ke arah yang lebih baik. 

 

"Semua ada masanya, ada masa kita bertugas, ada masa juga harus suksesi. Namun tentunya suksesi berkelanjutan, supaya tidak kita mengawali dari 0 lagi, dari awal lagi," harap Hary dalam sambutannya di KLB FFI 2024, Kamis (3/10/2024). 

 

"Sehingga pada hari ini kita akan menunjuk ketum baru, sebenarnya sudah jelas siapa yang akan jadi ketumnya karena calon cuma satu yang disetujui PSSI dan yang daftar juga cuma 1, yaitu mas Michael Sianipar," sambungnya. 

 

Seperti kata Hary, Michael Victor Sianipar sudah mengajukan diri sebagai calon ketua umum FFI 2024-2028. Menurut keterangan FFI, Michael merupakan calon yang telah lolos verifikasi panitia seleksi. Sehingga, dia menjadi calon tunggal. 

 

Hary mengatakan, futsal adalah olahraga yang identik dengan anak muda. Dia berharap, anak muda bisa melanjutkan legasi FFI yang sudah dibangun sejak lama. 

 

"Futsal adalah olahraga yang menarik bagi bangsa kita, karena olahraga murah, tidak perlu keluar uang banyak untuk bisa aktif di futsal, dan tentunya sangat digemari tentunya oleh anak-anak muda. Jadi, regenerasi dan suksesi ini harus juga kembali ke generasi muda dan saya rasa cocok untuk membawa futsal lebih baik lagi," pungkasnya.

(Aziz Indra)

