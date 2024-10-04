...

Tampang Vadel Badjideh Datangi Polres Jakarta Selatan

MPI, Jurnalis · Jum'at 04 Oktober 2024 15:16 WIB
Vadel Badjideh akhirnya memenuhi panggilan klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan.
Vadel Badjideh akhirnya memenuhi panggilan klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan.
A A A

JAKARTA, MPI - Vadel Badjideh akhirnya memenuhi panggilan klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jum'at, 4 Oktober 2024 siang. Panggilan tersebut buntut dari laporan Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pencabulan anak dan aborsi

 

Berdasarkan pantauan, Vadel Badjideh tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 14.25 WIB bersama dua kakaknya, Martin Badjideh dan Bintang Badjideh serta tim kuasa hukumnya.

 

Saat tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, Vadel langsung serbu awak media untuk diwawancarai. Penari 19 tahun itu tampak berusaha tenang dalam menghadapi pemeriksaan hari ini.

 

"Gue bakal jawab semua apa yang ditanyakan penyidik dan gue dalam keadaan sehat," kata Vadel Badjideh kepada awak media.

 

Sementara itu, Razman Arif Nasution selaku pengacara Vadel Badjideh menuturkan kedatangan pihaknya sebagai sikap patuh terjadap proses hukum. Kendati begitu, Razman juga akan mempertanyakan poin laporan Nikita Mirzani ke penyidik yang dinilai janggal.

 

"Kami telah menghadirkan dan menghormati undangan klarifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan dari saudari NM (Nikita Mirzani-red) terkait dugaan pencabulan atau pemaksaan ya, yang kedua terkait dugaan mengetahui atau menyuruh aborsi," tutur Razman.

 

"Poin yang dimaksud adalah yang kami pertanyakan," tambahnya.

 

Lebih lanjut, Razman Nasution juga meminta awak media agar berimbang dalam memberitakan kasus yang menjerat kliennya. Menurutnya, Vadel juga punya hak untuk mendapat keadilan sebagai saksi terlapor.

 

"Sebelum masuk pemeriksaan, saya sampaikan, tolong agar pemberitaannya berimbang, jangan menjustifikasi saudara Vadel," tandasnya.

 

Sebagai informasi, pemeriksaan perdana Vadel Badjideh semula dijadwalkan pada 27 September 2024. Namun kala itu, dia mangkir karena alasan sakit. Meski begitu, penari 19 tahun itu terlihat begitu aktif di media sosial.

 

Terkait pemeriksaan Vadel Badjideh hari ini, Nikita Mirzani mengaku, tidak akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Alasannya, dia akan liburan bersama anak-anaknya.

 

"Nanti abangku yang mewakili. Saya mau liburan dulu," ujarnya kepada awak media di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 3 Oktober 2024.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Menkuham Serahkan SK Pengesahan Kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Kesiapan 96%, Indonesia Siap Gelar Kejuaraan Dunia Gimnastik di Jakarta

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

Latihan Terakhir Timnas Indonesia U-23 Jelang Hadapi India

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

MNC Kapital dan Okejek Luncurkan Dompet Digital OKEPay by MotionPay

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Teknologi Robotik Buka Era Baru Operasi Mastektomi di Indonesia

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Tingkatkan Literasi Keuangan, Guru Didorong Jadi Teladan Finansial di Sekolah

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Bekerja dengan Hati, Kunci Sukses Pelayan Publik

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Empat Eks Pejabat Pertamina Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah

Cari Berita Lain Di Sini