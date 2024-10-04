JAKARTA, MPI - Vadel Badjideh akhirnya memenuhi panggilan klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jum'at, 4 Oktober 2024 siang. Panggilan tersebut buntut dari laporan Nikita Mirzani terkait kasus dugaan pencabulan anak dan aborsi

Berdasarkan pantauan, Vadel Badjideh tiba di Polres Metro Jakarta Selatan pada pukul 14.25 WIB bersama dua kakaknya, Martin Badjideh dan Bintang Badjideh serta tim kuasa hukumnya.

Saat tiba di Polres Metro Jakarta Selatan, Vadel langsung serbu awak media untuk diwawancarai. Penari 19 tahun itu tampak berusaha tenang dalam menghadapi pemeriksaan hari ini.

"Gue bakal jawab semua apa yang ditanyakan penyidik dan gue dalam keadaan sehat," kata Vadel Badjideh kepada awak media.

Sementara itu, Razman Arif Nasution selaku pengacara Vadel Badjideh menuturkan kedatangan pihaknya sebagai sikap patuh terjadap proses hukum. Kendati begitu, Razman juga akan mempertanyakan poin laporan Nikita Mirzani ke penyidik yang dinilai janggal.

"Kami telah menghadirkan dan menghormati undangan klarifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan terkait dengan laporan dari saudari NM (Nikita Mirzani-red) terkait dugaan pencabulan atau pemaksaan ya, yang kedua terkait dugaan mengetahui atau menyuruh aborsi," tutur Razman.

"Poin yang dimaksud adalah yang kami pertanyakan," tambahnya.

Lebih lanjut, Razman Nasution juga meminta awak media agar berimbang dalam memberitakan kasus yang menjerat kliennya. Menurutnya, Vadel juga punya hak untuk mendapat keadilan sebagai saksi terlapor.

"Sebelum masuk pemeriksaan, saya sampaikan, tolong agar pemberitaannya berimbang, jangan menjustifikasi saudara Vadel," tandasnya.

Sebagai informasi, pemeriksaan perdana Vadel Badjideh semula dijadwalkan pada 27 September 2024. Namun kala itu, dia mangkir karena alasan sakit. Meski begitu, penari 19 tahun itu terlihat begitu aktif di media sosial.

Terkait pemeriksaan Vadel Badjideh hari ini, Nikita Mirzani mengaku, tidak akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Alasannya, dia akan liburan bersama anak-anaknya.

"Nanti abangku yang mewakili. Saya mau liburan dulu," ujarnya kepada awak media di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 3 Oktober 2024.

(MPI)