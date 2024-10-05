...

Momen Pilot Puspenerbal TNI AL Berdoa di Depan Pesawat Sebelum Terbang Meriahkan HUT TNI

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 20:13 WIB
Pilot Puspenerbal TNI AL, Aditya Mulya memanjatkan doa sebelum mengikuti terbang formasi.
Pilot pesawat CN 235-220 MPA dari skuadron 800 Wing Udara 1 Puspenerbal TNI AL, Aditya Mulya memanjatkan doa sebelum mengikuti terbang formasi bersama Tim Cendrawasih Flight di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/10/2024). Sebanyak sembilan pesawat CN235 dan CN295 milik TNI AL dan TNI AU yang tergabung dalam Tim Cendrawasih Flight melaksanakan terbang formasi dalam rangka HUT ke-79 TNI yang dikomandani oleh Letkol Penerbang Okvan Yudoriztanto . ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)

