Pilot pesawat CN 235-220 MPA dari skuadron 800 Wing Udara 1 Puspenerbal TNI AL, Aditya Mulya memanjatkan doa sebelum mengikuti terbang formasi bersama Tim Cendrawasih Flight di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/10/2024). Sebanyak sembilan pesawat CN235 dan CN295 milik TNI AL dan TNI AU yang tergabung dalam Tim Cendrawasih Flight melaksanakan terbang formasi dalam rangka HUT ke-79 TNI yang dikomandani oleh Letkol Penerbang Okvan Yudoriztanto . ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/nz

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)