Panas-Panasan, Ridwan Kamil Naik Ojek Online Hadiri Peresmian Kantor DPD Gerindra Jakarta

MPI, Jurnalis · Sabtu 05 Oktober 2024 21:29 WIB
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menghadiri acara peresmian kantor DPD Jakarta Partai Gerindra di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2024). Kehadiran Ridwan Kamil turut menjadi sorotan. Ia hadir dengan menggunakan ojek online (daring). Kedatangannya pun disambut langsung oleh ketua DPD Gerindra Jakarta, Riza Patria.
 
Dalam sambutannya, Mantan Gubernur Jawa Barat itu menyampaikan bahwa ia mengejar waktu dengan naik ojek online sekaligus menghindari kemacetan.
 
"Barusan menyaksikan sendiri problematika warga dengan naik ojek karena macet di sekitaran Lapangan Banteng sampai ke sini memang panas ya," ucap Ridwan Kamil dalam sambutannya.
 
Takut terlambat, Ridwan Kamil memilih transportasi ojek online meskipun harus panas-panasan menuju kantor DPD Gerindra Jakarta. "Jadi saya mohon maaf terlambat, saya biasanya jarang terlambat. Kalau manja, saya bisa tetap naik mobil, tapi nggak akan sampai ke sini lebih awal," ungkapnya.
 
Lebuh lanjut, Ridwan Kamil bersama wakilnya Suswono menyampaikan ucapan selamat atas peresmian kantor baru DPD Gerindra Jakarta. Menurut kang Emil sapaan akrab Ridwan Kamil, Gerindra merupakan salah satu motor penggerak partai koalisi indonesia maju KIM Plus.
 
"Selamat atas gedung barunya yang di resmikan hari ini. Sebagai motor utama dalam koalisi KIM yang juga mengusung Bapak Presiden terpilih Prabowo Subianto kita berharap gedung sekeren ini membuat kinerja Gerindra Jakarta juga selalu lebih luar, biasa mengurusi rakyat dengan memberi solusi-solusi," tutupnya.

