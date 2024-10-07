...

Ridwan Kamil Ziarah ke Makam Pengeran Jayakarta

MPI, Jurnalis · Senin 07 Oktober 2024 22:23 WIB
Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil ziarah ke Makam Pangeran Jayakarta, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (7/10/2024). Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil menyebut, ziarah ke Makam Pangeran Jayakarta salah satu cara dirinya lebih mengenal Jakarta sebelum menjadi orang nomor satu di Tanah Betawi.

"Ini bagian dari mempelajari Jakarta, dimulai selalu dari sejarah. Pertama sejarah dari Jakarta yang tadi tahun 1527 adalah salah satu yang termulianya adalah Makam Pangeran Jayakarta. Kita belajar secara bacaan tapi juga belajar secara ziarah," ujar Ridwan Kamil usai ziarah.

 

Ridwan Kamil terlihat sempat mendoakan Pangeran Jayakarta bersama Raden Haji Manaf, salah satu ulama setempat. Bahkan, Ridwan Kamil terlihat sempat memimpin doa di sisi Makam Pangeran Jayakarta.

 

Ridwan Kamil menyebut ingin terus mempelajari sejarah Jakarta. Diketahui, Pangeran Jayakarta merupakan salah satu pendiri Jakarta.

 

"Bung Karno kan selalu mengatakan jas merah, ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi kita belajar kearifan, hikmah apa sehingga Jakarta Kota Global pasti tidak akan jauh dari nasihat-nasihat para pendiri Jakarta, kearifan lokal kebudayaan termasuk pelestarian," kata Ridwan Kamil.

 

Raden Haji Manaf, selaku pengurus Makam Pangeran Jayakarta menyambut baik kehadiran Ridwan Kamil. Dia mengaku sempat menjelaskan latar belakang Pangeran Jayakarta.

 

"Jadi saya sebagai tuan rumah, sebagai pengurus masjid, ketua DKM dan pengurus makam sudah kewajibannya menyambut tamu. Saya menjelaskan ini makam pahlawan, pendiri Jakarta, dari datangnya 1.527 dan sampai sekarang," kata Haji Manaf.

