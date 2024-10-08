...

Menikmati Hamparan Hijau Kebun Teh Panama Wonosobo

Ahmad Antoni, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 08:50 WIB
Sejumlah wisatawan menikmati sejuknya hamparan hijau di Kebun Teh Panama.
Sejumlah wisatawan menikmati sejuknya hamparan hijau di Kebun Teh Panama, Desa Tlogo, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (6/10/2024). Selain menikmati keindahan alam hamparan hijau tanaman teh, wisatawan juga bisa menikmati jembatan yang membentang panjang di tengah kebun teh. Lokasi ini menjadi favorit untuk berfoto.

Di tempat wisata kebun teh ini, pengunjung juga bisa menjajal wahana menguji adrenalin yakni flying fox yang memberikan pengalaman melayang di atas perkebunan teh hingga berkeliling dengan menggunakan motor ATV. Ada juga wahana jaring laba-laba yang dapat dimanfaatkan untuk spot berfoto. Di tempat ini, wisatawan dapat menyewa berbagai macam properti seperti kacamata, kursi lipat, meja lipat, tripod, tikar, payung, hingga jas hujan.

 

(Ahmad Antoni)

