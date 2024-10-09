Petugas menunjukkan seekor kukang jawa (Nycticebus javanicus) hasil evakuasi dari permukiman warga di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah I, Kota Serang, Banten, Rabu (9/10/2024). BBKSDA Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah I mengevakuasi seekor kukang jawa yang merupakan primata berstatus sangat terancam punah (Critically Endangered) berumur satu tahun dengan berat 700 gram dan panjang 33 sentimeter yang kemudian akan direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke kawasan Cagar Alam Gunung Tukung Gede, Kabupaten Serang. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/foc.

(Angga Budhiyanto/ANTARA FOTO)