Belajar Membatik Bersama Sahabat Down Syndrome

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 10 Oktober 2024 20:17 WIB
Sejumlah anak dengan down syndrome melukis motif batik.
Sejumlah anak dengan down syndrome melukis motif batik.
Sejumlah anak dengan down syndrome didampingi orang tuanya melukis motif batik saat mengikuti pelatihan membatik secara gratis di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/10/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Omah Sahabat Down Syndrome Semarang tersebut bertujuan untuk memberikan wadah untuk mengembangkan mental, kemandirian dan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus terutama down syndrome sekaligus memperingati Hari Batik Nasional 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nym.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

