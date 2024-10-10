Sejumlah anak dengan down syndrome didampingi orang tuanya melukis motif batik saat mengikuti pelatihan membatik secara gratis di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/10/2024). Kegiatan yang diinisiasi oleh Omah Sahabat Down Syndrome Semarang tersebut bertujuan untuk memberikan wadah untuk mengembangkan mental, kemandirian dan keterampilan bagi anak-anak berkebutuhan khusus terutama down syndrome sekaligus memperingati Hari Batik Nasional 2024. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nym.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)